OM : Dassier taille le clan McCourt !

OM : Dassier taille le clan McCour t ! « Par Eric Bethsy - Le 27/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré l’optimisme affiché par ses dirigeants avant le Clasico, l’Olympique de Marseille a été surclassé par le Paris Saint-Germain (5-1) au Vélodrome dimanche. Loin d’être surpris par ce résultat, l’ancien président du club phocéen Jean-Claude Dassier (2009-2011) conseille aux décideurs olympiens de se montrer plus discrets à l’avenir. "Il ne fallait pas faire les malins, a lâché Dassier dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien. Les dirigeants auraient dû la jouer plus modeste. (...) Il ne faut pas que les Olympiens se voient plus beaux qu’ils ne le sont. Le mercato a été un peu hésitant. Il va falloir recruter cet été. C’est long ! Les choses ne se font pas en claquant des doigts. Il va falloir rebâtir. Ce n’est pas la peine de la ramener et de dire : 'C’est nous, on arrive'. On n’est pas aux Etats-Unis." La prochaine fois, le propriétaire américain Frank McCourt et ses collaborateurs seront plus prudents... La prochaine fois, le propriétaire américain Frank McCourt et ses collaborateurs seront plus prudents...

