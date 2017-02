OM : Dugarry ridiculise Evra !

OM : Dugarry ridiculise Evr a ! « Par Eric Bethsy - Le 27/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malmené par l’ailier du Paris Saint-Germain Lucas dans le Clasico (5-1 pour les Parisiens) dimanche, le latéral gauche de l’Olympique de Marseille Patrice Evra (35 ans, 4 matchs en L1 cette saison) n’échappe pas aux critiques. Parmi ses détracteurs, Christophe Dugarry estime que l’entraîneur Rudi Garcia ne peut plus utiliser l’international français dans une défense à quatre. "Avec Patrice Evra arrière gauche aujourd’hui, l’OM ne peux pas jouer à quatre. Il faut jouer à cinq, a conseillé le consultant de RMC. C’est là que Rudi Garcia aurait dû revoir son système. Il a voulu faire un duel entre Patrice Evra et Lucas, mais quand on voit comment le PSG l’a pilonné sur ce côté droit..." "(...) Il aurait dû adapter son système, de façon à ce que Patrice Evra ne soit pas autant exposé. Sinon, ce sera comme ça à chaque fois, a-t-il prévenu. Face à Nantes (défaite 3-2, 25e journée), c’était compliqué aussi. Il y a deux buts où sa responsabilité est engagée. Si on met Evra sur le terrain pour le faire jouer, il faut adapter les choses. Sinon, il ne faut pas le mettre. Il n’a plus les jambes, il sera toujours en difficulté." Pour sa défense, Evra a indiqué qu’il jouait avec une blessure à une cuisse depuis son arrivée (voir ici). Il sera d’ailleurs absent pour environ un mois. Pour sa défense, Evra a indiqué qu’il jouait avec une blessure à une cuisse depuis son arrivée (). Il sera d’ailleurs absent pour environ un mois.

