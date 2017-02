Man Utd : la précision d'Ibra sur son avenir Par Eric Bethsy - Le 27/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Lié à Manchester United jusqu’en juin prochain, Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 24 matchs et 15 buts en Premier League cette saison) peut activer une option de son contrat pour le prolonger d’une année supplémentaire. Mais pour le moment, l’attaquant suédois n’a pas encore pris sa décision. En tout cas, son hésitation n’a rien à voir avec une éventuelle participation à la Ligue des Champions. "Je pourrais évidemment partir ailleurs, les choses peuvent aller vite, a envisagé l’ancien Parisien interrogé par SFR Sport. On verra ce qu’il se passera, on verra mon ressenti au moment où je déciderai. Ce qui est sûr, c’est que je prends du plaisir à jouer dans cette équipe depuis plusieurs mois. Je suis venu ici alors qu’il n’y avait pas de Ligue des Champions, donc mon avenir n’est pas lié à cela. Certaines personnes croient que si on ne va pas en Ligue des Champions, je ne prolongerai pas, mais cela n’a rien à voir avec ça." Comme l’été dernier, on risque d’assister à un véritable feuilleton pour connaître le prochain club d’Ibrahimovic. Comme l’été dernier, on risque d’assister à un véritable feuilleton pour connaître le prochain club d’Ibrahimovic.

