Lyon : Lacazette vise son record personnel Par Eric Bethsy - Le 27/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Buteur face à Metz (5-0) dimanche, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais Alexandre Lacazette (25 ans) a inscrit son 22e but en championnat cette saison. Plus que 5 réalisations pour atteindre la barre des 27 unités, son record personnel qui date de l’exercice 2014-2015. "J’y pense, j’ai envie de battre ce record et d’aller encore plus loin, a annoncé le buteur des Gones. Je vais essayer de ne pas me blesser jusqu’à la fin de la saison, d’être sérieux et travailler encore. Je suis mieux qu’il y a deux ans, je suis plus en confiance et plus confiant par rapport à mes qualités. Avec mes partenaires, je pense que je pourrai battre mon record." Entouré des Fekir, Valbuena, Depay, Ghezzal ou Tolisso, Lacazette a ce qu’il faut pour remplir sa mission. Entouré des Fekir, Valbuena, Depay, Ghezzal ou Tolisso, Lacazette a ce qu’il faut pour remplir sa mission.

