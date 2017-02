EdF : Kanté conseille un attaquant à Deschamps « Par Eric Bethsy - Le 27/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très en vue avec le Celtic Glasgow, l’attaquant Moussa Dembélé (20 ans, 23 matchs et 15 buts en championnat cette saison) fait parler de lui dans toute l’Europe. Ses performances n’ont pas échappé à l’international français N’Golo Kanté (25 ans, 13 sélections et 1 but) qui verrait bien l’ancien Parisien chez les Bleus. "Si Dembélé est appelé, ce sera complètement mérité, a estimé le milieu de Chelsea dans Scottish Sun. Tu ne passes pas inaperçu en marquant autant de buts dans une saison. Il est l’un des buteurs les plus prolifiques en Europe cette saison. Il doit être plein de confiance, ce qui est toujours important pour un buteur." "Le coach juge sur la forme du moment. Je ne crois pas que le fait qu’il joue en Ecosse jouera contre lui. Le sélectionneur m’a fait confiance quand je jouais à Leicester et à Dimitri Payet lorsqu’il était à West Ham. Ce ne sera pas un problème. Il marque beaucoup de buts et joue bien, c’est tout ce qui compte", a confié Kanté, qui ne serait pas surpris de voir Dembélé dans la prochaine liste de Didier Deschamps. "Le coach juge sur la forme du moment. Je ne crois pas que le fait qu’il joue en Ecosse jouera contre lui. Le sélectionneur m’a fait confiance quand je jouais à Leicester et à Dimitri Payet lorsqu’il était à West Ham. Ce ne sera pas un problème. Il marque beaucoup de buts et joue bien, c’est tout ce qui compte", a confié Kanté, qui ne serait pas surpris de voir Dembélé dans la prochaine liste de Didier Deschamps.

