ASSE : Galtier s'en prend à Beric « Par Eric Bethsy - Le 27/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la défaite à domicile contre Caen (1-0) dimanche en championnat, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne Christophe Galtier a ciblé son attaquant Robert Beric (25 ans, 12 matchs et 3 buts en L1 cette saison). Selon le technicien, le Slovène ferait mieux de prendre exemple sur l’ailier Kévin Monnet-Paquet (28 ans, 25 matchs et 4 buts en L1) dont l’état d’esprit est irréprochable. "Ceux qui n’enchaînent pas les matchs sont confrontés à un manque de rythme. A moins que ce ne soit un manque de mental, a glissé le coach des Verts. Mais quand on porte ce maillot, on se doit d’avoir le mental, et dans ce domaine certains sont défaillants. Certains, à l’image de Kévin Monnet-Paquet, font preuve de générosité. D’autres sont loin et Robert Beric est très loin. Mais à force de le dire, il va rester très loin. A lui de se faire violence. Dans ce match, il a deux balles qui lui échappent et doit retrouver ses repères et de la complicité avec ses partenaires." De retour de blessure, l’ancien joueur du Rapid Vienne pourrait vite perdre les faveurs de Galtier. De retour de blessure, l’ancien joueur du Rapid Vienne pourrait vite perdre les faveurs de Galtier.

