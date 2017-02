Nice : Rivère "très content" de Balotelli « Par Eric Bethsy - Le 27/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Etincelant pour ses débuts à l’OGC Nice, Mario Balotelli (26 ans, 14 matchs et 9 buts en L1 cette saison) n’est plus décisif avec les Aiglons depuis quelques semaines. Mais l’attaquant italien peut compter sur le soutien de son président Jean-Pierre Rivère, qui ne regrette pas de l’avoir recruté l’été dernier. "Il y a des périodes dans la vie d’un joueur, a expliqué le dirigeant à Canal+. Il a fait un très bon début de saison, en ce moment il est moins bon. J’espère qu’il va redevenir le Mario qu’on a connu en début de saison, mais globalement on est très content. Il a un bon état d’esprit. On ne va surtout pas regretter d’avoir Mario avec nous." En l’absence d’Alassane Pléa blessé jusqu’à la fin de la saison, le retour de "Super Mario" est d’autant plus important. En l’absence d’Alassane Pléa blessé jusqu’à la fin de la saison, le retour de "Super Mario" est d’autant plus important.

