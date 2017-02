Man City : Yaya Touré se confie sur son avenir « Par Damien Da Silva - Le 27/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Écarté en début de saison par son entraîneur Pep Guardiola, le milieu de terrain Yaya Touré (33 ans, 14 matchs et 4 buts en Premier League cette saison) est redevenu un titulaire indiscutable à Manchester City. Enchaînant les bonnes performances, l'Ivoirien a bien l'intention de continuer sa carrière malgré la fin de son contrat avec les Citizens en juin prochain. "Avant, quand vous aviez 33 ans, vous étiez fini. Maintenant, avec le progrès, les joueurs peuvent jouer beaucoup plus longtemps. Je ne sais pas pour la prochaine saison. Je n'y pense pas. Je me réjouis simplement de jouer avec mes coéquipiers. Tout dépendra de la direction car moi je n'ai rien à dire. J'essaie juste de jouer au mieux et de gagner des trophées pour les supporters", a commenté Touré devant la presse. Et étant donné son niveau de jeu, l'ancien Monégasque ne devrait pas manquer de propositions ! Et étant donné son niveau de jeu, l'ancien Monégasque ne devrait pas manquer de propositions !

