PSG : Pirlo était tout proche en 2011 « Par Damien Da Silva - Le 27/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Homme à la base du projet des Qataris au Paris Saint-Germain, Leonardo avait brillé dans un rôle de directeur sportif (2011-2013) avec un recrutement basé sur des joueurs provenant du championnat italien comme Thiago Silva, Marco Verratti ou encore Zlatan Ibrahimovic. Et en 2011, le Brésilien avait été proche de réaliser un gros coup en attirant le milieu Andrea Pirlo (37 ans), à l'époque dans une situation difficile au Milan AC. "J'ai déjà signé avec la Juventus Turin, tu m'aurais appelé deux jours avant et je venais", a ainsi répondu le Transalpin selon Leonardo, invité sur Sky Sports Italia. Par la suite, Pirlo a réalisé de belles saisons avec la Vieille Dame et aurait été bien évidemment utile au PSG. Par la suite, Pirlo a réalisé de belles saisons avec la Vieille Dame et aurait été bien évidemment utile au PSG.

