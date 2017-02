Man Utd : l'idée folle de Mourinho pour Ibra « Par Damien Da Silva - Le 27/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un doublé, l'attaquant de Manchester United Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 38 matchs et 26 buts toutes compétitions cette saison) a été le principal artisan du sacre de son équipe face à Southampton (3-2) en finale de la League Cup dimanche. Toujours mystérieux concernant son avenir, le Suédois a la possibilité d'activer une clause dans son contrat pour prolonger jusqu'en juin 2018. Et l'entraîneur des Red Devils José Mourinho a une idée pour convaincre le buteur de rester à MU... "Je ne supplie pas mes joueurs, mais s'il y a besoin, je pense que les fans de United peuvent aller devant la porte de sa maison et rester là toute la nuit, a proposé le Portugais dans un rire. S'il y a besoin, je suis sûr qu'ils le feront. Nous voulons tous, et nous croyons tous, qu'il va rester une saison de plus avec nous." Etant donné le rendement d'Ibrahimovic, les fans de Manchester United pourraient suivre le conseil de Mourinho. Etant donné le rendement d'Ibrahimovic, les fans de Manchester United pourraient suivre le conseil de Mourinho.

