Man Utd : pour Mourinho, Ibra a tout changé « Par Romain Lantheaume - Le 27/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En signant un doublé, dont le but de la victoire à la 87e minute, l’attaquant Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 38 matchs et 26 buts toutes compétitions cette saison) s'est imposé comme le grand artisan du sacre de Manchester United en finale de la League Cup dimanche face à Southampton (3-2). Après ce titre, le Suédois a une fois encore reçu les louanges de son entraîneur José Mourinho. "Il nous a fait gagner le match, il a été exceptionnel, a glissé le Special One en conférence de presse. Paul Pogba était à un niveau similaire mais Zlatan a été exceptionnel dans un match où l'adversaire a été meilleur que nous pendant de longues périodes. Ils méritaient d'aller en prolongation, ils ne méritaient pas de perdre, mais Zlatan a fait la différence et nous a fait gagner la Coupe." Déjà décisif lors du Community Shield face à Leicester (2-1), l’ancien Parisien espère désormais remporter d’autres trophées cette saison (voir ici) ! Déjà décisif lors du Community Shield face à Leicester (2-1), l’ancien Parisien espère désormais remporter d’autres trophées cette saison () !

