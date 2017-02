Lyon : Aulas veut garder Tolisso et Lacazette « Par Damien Da Silva - Le 27/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Difficile de suivre le discours de Jean-Michel Aulas ces derniers temps. Après avoir annoncé des ventes significatives l'été prochain (voir ici), le président de l'Olympique Lyonnais avait rectifié une première fois ses propos vendredi (voir ici) en indiquant que Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette n'allaient pas forcément partir. Mais dimanche, le dirigeant rhodanien a même indiqué son intention de conserver ses deux cadres ! "Quand j’ai évoqué le fait que l’Olympique Lyonnais avait le plus gros stock de valeur de joueurs, ce n’est pas pour laisser partir Corentin Tolisso ou Alexandre Lacazette. Ceux qui l’ont écrit se sont trompés. (...) Bien sûr, la priorité sera de les conserver", a avancé Aulas en zone mixte. Info ou intox ? Pour vendre ses deux meilleurs joueurs à un prix plus important, JMA a tout intérêt à communiquer de cette manière... Info ou intox ? Pour vendre ses deux meilleurs joueurs à un prix plus important, JMA a tout intérêt à communiquer de cette manière...

