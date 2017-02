PSG : gagner à Marseille ? Normal pour Meunier « Par Romain Lantheaume - Le 27/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Réputé pour son franc-parler, le latéral droit Thomas Meunier (25 ans, 16 matchs et 1 but en L1 cette saison) a remué le couteau dans la plaie des supporters phocéens après le succès du Paris Saint-Germain sur le terrain de l’Olympique de Marseille (5-1) dimanche en Ligue 1. "C’est normal de venir gagner à Marseille, a lancé le Belge dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Avec un score comme ça, c’est un peu étonnant. Mais on devait s’imposer, on n’avait pas le choix. Sur le papier, on était les favoris. (…) Si on veut des titres, c’est le chemin à suivre. Je pense que tout le monde ici est conscient des qualités du PSG." A nouveau séduisant avec notamment une passe décisive pour Julian Draxler, Meunier n’a pas tort d’un côté puisque son club n’a plus perdu depuis 14 matchs (dont 12 victoires) face à l’OM toutes compétitions confondues. A nouveau séduisant avec notamment une passe décisive pour Julian Draxler, Meunier n’a pas tort d’un côté puisque son club n’a plus perdu depuis 14 matchs (dont 12 victoires) face à l’OM toutes compétitions confondues.

