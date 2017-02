OM : R. Garcia - "une bonne claque"

En clôture de la 27e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a été écrasé par le Paris Saint-Germain (1-5) dimanche. Conscient des lacunes de son équipe, l'entraîneur phocéen Rudi Garcia a reconnu la supériorité des Parisiens sur cette rencontre.

"On n’a pas été au niveau, point. La défense n'a pas été bonne, le milieu n'a pas fait son boulot. On a été surclassé. Je n’ai aucun regret, mais il faudra tirer des enseignements pour l’avenir, dès le prochain match. On a pris une bonne claque, parfois ce n’est pas plus mal", a analysé le coach de l'OM.

Mercredi (21h05), Marseille va absolument devoir réagir face à l'AS Monaco à l'occasion des 8es de finale de la Coupe de France.