PSG : Al-Khelaïfi encense Emery et Pastore

A+ Imprimer Email Texte: A- Forcément aux anges après la démonstration du Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome face à l'Olympique de Marseille (5-1) dimanche en clôture de la 27e journée de Ligue 1, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a tenu à mettre en avant deux individualités à l'issue de ce succès de prestige. Titulaire surprise et auteur d'une bonne performance avec notamment une merveille de passe décisive pour Edinson Cavani, le milieu offensif Javier Pastore (27 ans, 7 matchs en L1 cette saison) a reçu les félicitations présidentielles. "C'est un artiste, je suis très content pour lui", a lancé le dirigeant avant d'encenser également l'entraîneur Unai Emery. "On savait avec qui on avait signé, c'est un grand entraîneur, il travaille beaucoup", a souligné le Qatari. Après les doutes de la première partie de saison, l'ancien coach du FC Séville commence effectivement à mettre tout le monde d'accord !

