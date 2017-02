Lyon : Depay, Aulas ne s'y attendait pas !

Lyon : Depay, Aulas ne s'y attendait pa s ! « Par Romain Lantheaume - Le 27/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté cet hiver pour 16 millions d’euros (hors bonus) par l’Olympique Lyonnais, l’ailier Memphis Depay (23 ans, 7 matchs et 3 buts en L1 cette saison) signe de belles performances après des premières semaines délicates. Impliqué sur quatre des cinq buts de l’OL face à Metz (5-0) dimanche en Ligue 1, le Néerlandais s’est notamment offert un doublé et a récolté les louanges de son président Jean-Michel Aulas. "C’est une bonne surprise, on avait tablé sur trois mois, il nous l’avait dit d’ailleurs car il avait très peu joué. Il a déjà marqué des buts fondamentaux et va en marquer, a prédit le boss lyonnais en zone mixte. Sa personnalité aussi est une énorme surprise car tout le monde me dit que c’est vraiment un chic type et un garçon qui tire vers le haut tout le club. Il faut voir sur la durée, mais les choses se présentent bien. C’est important quand on arrive dans un effectif lyonno-lyonnais de montrer, même s’il a le talent et qu’on est parmi les meilleurs joueurs européens, qu’on peut être collectif." Après plusieurs mois passés à faire banquette à Manchester United, le Hollandais revit ! Après plusieurs mois passés à faire banquette à Manchester United, le Hollandais revit !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+