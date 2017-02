OM : P. Evra - "pas respecté Marseille" « Par Romain Lantheaume - Le 27/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Balayé par le Paris Saint-Germain (1-5) dimanche en championnat, l’Olympique de Marseille a subi le plus lourd revers de son histoire à domicile dans un Clasico. Complètement dépassé et remplacé dès la mi-temps, le latéral gauche Patrice Evra (35 ans, 4 matchs en L1 avec Marseille cette saison) a poussé un coup de gueule après la rencontre. "On n’a pas fait ce qu’il fallait, on n’a pas respecté l’OM, a déploré le Tricolore en zone mixte. On a oublié de jouer au foot, c’est ça qui me fait mal. On n’a pas respecté les consignes du coach. Ça fait un mois et demi que je suis là et le coach nous demande de jouer au foot et c’est ce qu’on n’a pas fait. (...) Il faut se dire la vérité. On est complètement passé à côté. On a même oublié de jouer notre football. Aujourd’hui, les seules personnes qui étaient dans le coup c’était les supporters. On est vraiment désolé. Je n’aime pas m’excuser pour que ce genre de choses ne se reproduise plus. Il ne faut pas se mentir, on n’a pas été à la hauteur." Alors que le club phocéen abordait la rencontre avec ambition, cette déculotté fait très mal... Alors que le club phocéen abordait la rencontre avec ambition, cette déculotté fait très mal...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+