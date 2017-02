PSG : le record de Matuidi contre l'OM

Auteur du cinquième et dernier but du Paris Saint-Germain à Marseille (5-1) ce dimanche, Blaise Matuidi (29 ans, 24 matchs et 1 but en L1 cette saison) vient de battre un record. Depuis son arrivée en 2011, le milieu de terrain a dominé l'OM à 12 reprises ! Soit le plus grand total de l'histoire pour un joueur du PSG. A croire que l'international français adore le club phocéen...