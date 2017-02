PSG : Meunier et le placement de Payet

Auteur d’une belle prestation à Marseille (5-1 pour les Parisiens) ce dimanche en championnat, le latéral droit du Paris Saint-Germain Thomas Meunier (25 ans, 16 matchs et 1 but en L1 cette saison) a bénéficié d’une certaine liberté. En cause selon lui, le placement de l’ailier marseillais Dimitri Payet (29 ans, 5 matchs et 1 but en L1 cette saison).

"Ce n’était pas prévu mais Payet rentrait énormément dans l’axe donc une fois qu’on renversait le jeu assez vite, j’avais l’espace, a expliqué l’international belge à Canal+. Il suffisait que notre ailier rentre à l’intérieur et j’avais tout le couloir pour moi. A gauche, c’était un peu plus compliqué. Ils étaient plus serrés avec Sakai qui, pour moi, a fait un bon match."

Surpris, Meunier ne s’attendait pas à profiter de tels boulevards au Vélodrome.