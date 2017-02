PSG : Emery ne s'enflamme pas « Par Eric Bethsy - Le 26/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Satisfait de la démonstration du Paris Saint-Germain à Marseille (5-1) ce dimanche en championnat, l’entraîneur Unai Emery ne s’enflamme pas. L’Espagnol sait que ses hommes ont plus de mal lorsque l’adversaire laisse moins d’espace. "Nous devons améliorer certaines choses, a prévenu le technicien en répondant à Canal+. Il ne faut pas oublier que sur les trois derniers matchs à domicile, nous avons fait deux matchs nuls et nous avons gagné contre Lille (2-1) à la dernière minute. Beaucoup d’équipes jouent plus bas contre nous et nous devons nous améliorer, chercher la solution pour contourner le travail défensif de l’adversaire." Ce sera notamment le cas lors de la prochaine journée, lorsque les Parisiens recevront Nancy samedi (17h). Ce sera notamment le cas lors de la prochaine journée, lorsque les Parisiens recevront Nancy samedi (17h).

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+