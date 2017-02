PSG : B. Matuidi - "on a été tranquille"

Après la victoire à Marseille (5-1) dans le Clasico ce dimanche, à l’occasion de la 27e journée de championnat, le milieu du Paris Saint-Germain Blaise Matuidi (29 ans, 24 matchs et 1 but en L1 cette saison) s’est réjoui de la performance des Parisiens.

"On a fait un bon match, on a été sérieux, a jugé l’international français au micro de Canal+. On savait que dans les 15 premières minutes, ils allaient essayer de nous presser, mais on a été tranquille. On a joué notre jeu, on a maîtrisé notre match. C’est une très belle victoire."

Grâce à ce succès, Paris revient à trois points du leader Monaco.