Man Utd : Ibrahimovic en veut plus « Par Eric Bethsy - Le 26/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Notamment grâce à un doublé de Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 24 matchs et 15 buts en Premier League cette saison), Manchester United a remporté la League Cup en battant Southampton (3-2) en finale ce dimanche. Insuffisant pour satisfaire le Suédois qui veut encore agrandir son palmarès. "Maintenant nous devons continuer. Il reste trois trophées à aller chercher, a confié l’attaquant mancunien en comptant le championnat, la FA Cup et l'Europa League. On tentera de remporter les trois et on verra combien de trophées on aura gagné à la fin de la saison." Avec un match en moins et 15 points de retard sur le leader Chelsea, MU peut oublier le sacre en Premier League. Avec un match en moins et 15 points de retard sur le leader Chelsea, MU peut oublier le sacre en Premier League.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+