Metz : 5-0, Hinschberger s'estime heureux... « Par Eric Bethsy - Le 26/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la lourde défaite de Metz à Lyon (5-0) ce dimanche, pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, l’entraîneur Philippe Hinschberger était évidemment abattu. Déçu du manque de réalisme de ses hommes, le technicien estime que les Gones auraient pu être plus méchants. "Sur l’ensemble du match, on peut même en prendre plus, a lâché le coach des Grenats sur beIN Sports. Par contre, sur la deuxième période… On peut marquer les premiers en première période. On a quand même deux-trois situations. A 2-0, on peut encore obtenir un résultat mais à 3-0, le match est terminé." Le club messin reste 17e au classement. Le club messin reste 17e au classement.

