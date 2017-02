OM : le PSG sans Ibra, Tapie aime !

L'Olympique de Marseille s'apprête à recevoir le Paris Saint-Germain ce dimanche (21h). Un Paris Saint-Germain qui évolue désormais sans Zlatan Ibrahimovic et cela plaît à Bernard Tapie.

"Cette équipe-là me plaît. J’avais eu l’occasion de dire tout le mal que je pense du Suédois et je continue de penser que l’équipe est plus équilibrée, plus séduisante avec moins d’arrogance, plus sympa !", a ainsi confié l'ancien président de l'OM à Canal+.

Tapie n'est pas le seul à le penser, mais Manchester United ne se plaint pas d'avoir aujourd'hui Ibra dans ses rangs.