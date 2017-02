Lyon : le seul regret de Depay « Par Eric Bethsy - Le 26/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Critiqué pour ses débuts à l’Olympique Lyonnais, l’attaquant Memphis Depay (23 ans, 7 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a réalisé une excellente prestation contre Metz (5-0 pour les Gones) ce dimanche en championnat. Auteur d’un doublé, l’ancien joueur de Manchester United aurait aimé inscrire un triplé. "Bien sûr que je suis heureux. J'ai marqué deux buts, mais j'aurais bien aimé marquer un triplé, a réagi le Néerlandais au micro de beIN Sports. On a marqué cinq buts, je suis content, on gagné avec un score large devant nos supporters. Je suis déçu de ne pas avoir pu jouer en Europa League. Mais je me sens bien, je vais essayer de continuer comme ça." S’il poursuit sur sa lancée face à des adversaires plus coriaces, Depay devrait vite faire taire ses détracteurs. S’il poursuit sur sa lancée face à des adversaires plus coriaces, Depay devrait vite faire taire ses détracteurs.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+