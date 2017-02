Caen : P. Garande - "beaucoup et rien" Par Pierre-Damien Lacourte - Le 26/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En s'imposant 1-0 à Saint-Etienne, Caen a enregistré une deuxième victoire de suite en championnat et pointe désormais à la 14e place du classement. S'il est évidemment satisfait, Patrice Garande sait toutefois que le Stade Malherbe est encore loin d'être sauvé. "Cette victoire est belle, elle nous fait du bien. Les équipes qui vont s'en sortir sont celles qui réussiront des séries et nous n'y étions pas encore arrivés. Bien sûr, nous avons d'abord été très performants sur un plan défensif mais, en fin de match, nous aurions pu creuser l'écart. Maintenant, nous sommes 14es au classement avec 31 points, c'est bien, mais le championnat est serré et nous n'avons que quatre points d'avance sur la place de barragiste. C'est beaucoup et c'est rien. Cette victoire est importante pour le club, pour les joueurs, mais il ne faut pas s'arrêter là. Cette saison, contrairement aux saisons précédentes, jusqu'au bout, aucun match ne comptera pour du beurre", a réagi l'entraîneur caennais après la rencontre.

