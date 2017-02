OM : la C1, "l'objectif ultime" de McCourt

Nouveau propriétaire de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt rêve en grand pour le club phocéen. L'hommes d'affaires américain veut notamment amener l'OM à remporter une deuxième Ligue des Champions.

"C’est l’objectif ultime de notre projet. Et tout ce qu’on fait, c’est pour décrocher cette deuxième étoile. Et j’espère, d’autres après, affirme sans détour McCourt dans des propos rapportés par RMC. Mais d’abord on se concentre sur la prochaine étoile. C’est qui nous motive, ce qui nous anime, ce qui nous conduit au quotidien. C’est la finalité de toutes nos décisions et ce qui nous unit tous derrière ce projet. C’est possible. C’est un rêve, certes. Mais un rêve réalisable."

Il y a encore du travail tout de même. Beaucoup de travail.