L1 : Marseille 1-5 Paris SG (fini) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 26/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Quel régal. En démonstration, le Paris Saint-Germain, auteur d'un prestation collective de tout premier plan, n'a fait qu'une bouchée d'un Olympique de Marseille très vite, trop vite, dépassé (5-1). Ce Clasico ne pouvait pas plus mal débuter pour les Olympiens, pourtant soutenus par un Vélodrome plein comme un oeuf (nouveau record d'affluence avec 65.252 spectacteurs) et chaud bouillant. A la suite d'une double erreur de marquage de Payet et Evra, Marquinhos, bien servi par Thiago Silva, ouvrait très rapidement le score de la tête (0-1, 6e). Dans la foulée, Kurzawa pouvait doubler la mise, lui aussi de la tête, mais Pelé était à la parade cette fois. De l'autre côté, Payet faisait frissonner le Vélodrome sur une frappe qui passait d'un rien à côté. Cet OM-PSG débutait de la meilleure des manières. Mais c'est Cavani, servi magnifiquement par le magicien Pastore, de retour dans le onze de départ, qui crucifiait à son tour Pelé d'un petit piqué parfait (0-2, 16e). Terrible scénario pour l'OM. Peu de temps après, Evra et Rolando se ridiculisaient en se percutant. Lucas en profitait mais Pelé avait encore la main ferme. Le Vélodrome était sonné. Les Phocéens ne voyaient pas le jour face à des Parisiens très largement supérieurs techniquement et collectivement. Avant le repos, Pelé sauvait une nouvelle fois les siens sur un coup de tête de Thiago Silva. Avant même la deuxième période, le sort de ce clasico semblait déjà scellé, les champions de France, portés par un énorme Verratti au milieu, étant nettement au-dessus. En seconde période, les Parisiens poursuivaient leur démonstration. Sur un centre de Kurzawa, Lucas profitait d'une déviation heureuse de Matuidi pour marquer de l'extérieur du pied (0-3, 50e). Puis c'est Draxler, à peine entré en jeu, qui profitait d'un excellent service de Meunier pour participer à la fête (0-4, 61e). Rudi Garcia était dépité comme jamais le long de la touche. Même si Fanni, d'un frappe en pivot, allégeait un peu la note en fin de rencontre (1-4, 70e). Avant un dernier but parisien signé Matuidi, d'une belle frappe sous la barre (1-5, 73e). En démonstration, le PSG a réduit l'OM en miettes ce soir. Si "la passion est à Marseille est certainement pas à Paris", comme l'avançait le président olympien Jacques-Henri Eyraud avant ce match, on sait aussi de quel côté sont la maîtrise et l'efficacité. Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

