L1 : Marseille-Paris SG, les compos

C'est le choc de la 27e journée de Ligue 1 : l'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain ce dimanche (21h). Rudi Garcia doit se passer de Gomis, Sarr et Khaoui, à l'infirmerie. En revanche, Payet, Sanson et Sertic, pas au mieux cette semaine, sont bien présents. Les deux derniers débutent toutefois sur le banc, Fanni et Anguissa leur étant préférés.

De son côté, Unai Emery sera privé de Thiago Motta, touché au mollet et forfait. Incertains avant ce match, Di Maria et Verratti sont finalement aptes. Maxwell, lui, n'a pas été retenu. L'entraîneur parisien surprend avec les titularisations de Lucas et surtout Pastore. Voici les compositions des deux équipes :

Marseille : Pelé – Sakai, Fanni, Rolando, Evra – Lopez, Vainqueur, Anguissa – Thauvin, Njie, Payet.

Paris SG : Trapp – Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa – Verratti, Rabiot, Matuidi - Lucas, Cavani, Pastore.