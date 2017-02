Bordeaux : le déclic d'Ounas

Longtemps absent des plans de Jocelyn Gourvennec, l’ailier des Girondins de Bordeaux Adam Ounas (20 ans, 17 apparitions et 2 buts en L1 cette saison) s’est distingué avec un doublé à Lille (victoire 3-2) samedi. Relancé, le Franco-Algérien a tenu à remercier son entraîneur.

"Je me posais des questions, je me demandais si je travaillais assez à l’entraînement. Ensuite, j’ai eu une discussion avec lui, il m’a dit de travailler encore plus et depuis quelques semaines, c’est ce que j’essaye de faire, a raconté le Bordelais au micro de Canal+. Aujourd’hui, il me fait confiance et je l’en remercie. J’espère que ça va continuer comme ça."

En concurrence avec le Brésilien Malcom sur l’aile droite, Ounas n’a pas intérêt à se rendormir.