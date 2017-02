Sondage MF : presque du 50% pour Monaco !

Sondage MF : presque du 50% pour Monac o ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 26/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si Monaco, après s'être incliné 5-3 à l'aller, pouvait encore se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions aux dépens de Manchester City. Au regard des votes des 33.717 votants, l'ASM aurait 45,3% de chances de faire tomber le géant anglais au retour à Louis II. Il est vrai que même s'il a concédé une lourde défaite à l'Etihad Stadium, le club de la Principauté a fait forte impression et avec son armada offensive, un exploit reste possible sur le Rocher. Dès à présent, exprimez-vous sur le choc OM-PSG de ce dimanche : quel est votre pronostic ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, exprimez-vous sur le choc OM-PSG de ce dimanche : quel est votre pronostic ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

