PSG : Rabiot reste ouvert aux "grands clubs" « Par Eric Bethsy - Le 26/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2019, Adrien Rabiot (21 ans, 18 matchs et 1 but en L1 cette saison) refuse de prolonger pour le moment. Et la raison est simple, le milieu de terrain ne veut pas fermer la porte à un possible départ vers un cador européen. "Je suis sous contrat jusqu’en 2019 et je pense que ce n’est pas pressé, a confié l’international français sur Europe 1. Honnêtement, je ne pense pas à ça. S’il y a des offres de grands clubs, cela demande à être étudié. Des clubs comme le Real Madrid, ce sont des clubs importants mais, vraiment, le principal c’est le présent et je suis concentré sur ce que je fais au moment présent, c’est la meilleure chose à faire." Pas de quoi rassurer le président Nasser Al-Khelaïfi avant le mercato estival... Pas de quoi rassurer le président Nasser Al-Khelaïfi avant le mercato estival...

