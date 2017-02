OM : Eyraud et la passion marseillaise « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 26/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C'est le choc de cette 27e journée de Ligue 1 : l'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain ce dimanche (21h). Remontés comme des pendules par leurs supporters avant ce Clasico, les Marseillais n'ont qu'une envie : s'offrir le club de la capitale. Et avant le choc, le président Eyraud n'a pas manqué de rappeler à ses troupes que l'OM était fait pour briller lors de ce genre d'événements. "L’histoire n’est pas la même. L’OM a vu le jour en 1899, la tradition est très ancienne. (...) Un jeu offensif, spectaculaire, celle d’une prise de risque : c’est l’OM, ça. C’est l’identité marseillaise : la rébellion, l’insoumission, le goût du combat. Ce qui est probablement plus fort à l’OM qu’ailleurs et est lié à l’ADN de la ville. (...) Il y a une passion que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Certainement pas à Paris, même si j’ai énormément de respect pour le PSG et pour le PSG version qatarie", confie ainsi Jacques-Henri Eyraud à La Provence. Ce discours aurait évidemment plus de poids s'il venait d'un historique de l'OM, pas d'un nouveau président qui était très éloigné du foot il n'y a pas si longtemps encore. Ce discours aurait évidemment plus de poids s'il venait d'un historique de l'OM, pas d'un nouveau président qui était très éloigné du foot il n'y a pas si longtemps encore.

