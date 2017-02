Lyon : Depay, pas une menace pour Valbuena

Durant l'absence de Mathieu Valbuena (32 ans, 18 matchs et 6 buts en L1 cette saison), blessé, Memphis Depay (23 ans, 6 matchs et 1 but en L1 avec Lyon cette saison) a pris ses marques à Lyon. Mais le Néerlandais ne constitue pas une menace pour l'ancien Marseillais, mais une arme supplémentaire pour l'OL, avance Gérald Baticle.

"Memphis est arrivé alors qu’on disposait déjà d’un effectif avec beaucoup de potentiel et de talent, permettant beaucoup de variantes dans nos systèmes de jeu. Il a eu besoin de temps pour retrouver la forme, et maintenant, il va apporter une possibilité supplémentaire, dans un autre style que Maxwel Cornet et Mathieu Valbuena. Après, Mathieu est un grand pro qui a su traverser des situations compliquées, notamment avec son affaire, sans avoir été trop déstabilisé. Mentalement, il est très fort. Donc l’arrivée de Memphis n’est pas un problème pour lui", confie l'entraîneur adjoint des Gones à So Foot.

Depay devrait débuter face à Metz ce dimanche ( voir la brève de 08h53 ), pas Valbuena.