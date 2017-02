TFC : Dupraz n'en peut plus du synthétique « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 26/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sur la pelouse de Nancy, Toulouse n'a pris qu'un petit point samedi (0-0). La faute à une équipe de l'ASNL qui lutte pour sa survie et une pelouse synthétique que déteste Pascal Dupraz. Comme beaucoup. "On a pris un point, ce n'est jamais évident de jouer une équipe qui lutte pour sa survie. On sait ce que c'est : il y a à peine un an, on luttait pour se maintenir. On espère que Nancy restera en L1 parce que, quand on reviendra ici, il y aura une pelouse. Franchement, le synthétique, c'est bien jusqu'à 12 ans mais après, c'est meurtrier pour les organismes", a réagi l'entraîneur toulousain après la rencontre. Le TFC reste désormais sur 5 matchs sans défaite en championnat. Le TFC reste désormais sur 5 matchs sans défaite en championnat.

