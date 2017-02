PSG : pas encore d'accord pour Marquinhos

Alors que certains bruits faisaient état d'un accord entre le Paris Saint-Germain et Marquinhos (22 ans, 20 matchs en L1 cette saison) pour la signature d'un nouveau contrat jusqu'en 2021, le défenseur brésilien a démenti ce samedi. L'ancien joueur de la Roma n'a toujours rien accepté.

"On est en discussion avec le PSG, c'est vrai, mais il n'y a pas encore d’accord. Il n'y a pas grand-chose à dire. On attend et on va voir", a simplement commenté Marquinhos, qui reste pour l'heure lié au PSG jusqu'en juin 2019.