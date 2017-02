OM : Thauvin très apprécié d'une star du PSG

Régulier et performant depuis le début de la saison, Florian Thauvin (24 ans, 26 matchs et 7 buts en L1 cette saison) devra encore être très bon dimanche s'il veut voir l'Olympique de Marseille dominer le Paris Saint-Germain. En attendant, chez les champions de France, l'attaquant olympien a déjà conquis la star Edinson Cavani (30 ans, 24 matchs et 25 buts en L1 cette saison).

"Un des joueurs que j’aime bien et que je trouve important pour Marseille, c’est Thauvin. C'est un très bon joueur, a fait savoir l'avant-centre uruguayen sur SFR Sport. C’est le seul qui a été régulier ces trois derniers mois malgré les mauvais résultats de l’OM. Je l’aime bien. Et en plus il est gaucher. Les gauchers ont toujours quelque chose de différent."

Thauvin saura apprécier.