L1 : Lille 2-3 Bordeaux (fini) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 25/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu 3-2 par Bordeaux au terme d'un match incroyable et réduit à neuf en fin de rencontre, le LOSC a vécu une bien mauvaise soirée. Après une frappe d'El-Ghazi d'un rien à côté, c'est le club aquitain qui ouvrait le score grâce à Vada, servi par une remise géniale de Laborde qui enrhumait Junior Alonso (0-1, 18e). A la demi-heure de jeu, Malcom pouvait déjà doubler la mise pour les Girondins mais Enyeama sortait le grand jeu. Dans la foulée, le portier lillois brillait encore sur une nouvelle tentative de l'attaquant bordelais. Au retour des vestiaires, Bordeaux se procurait encore une énorme occasion de se mettre à l'abri mais Vada manquait incroyablement le cadre dans les six mètres. En grosse difficulté, les Dogues parvenaient tout de même à égaliser par De Préville, sur penalty (1-1, 66e). L'attaquant lillois se faisait justice lui-même après avoir été accroché dans la surface par Jovanovic. Dans la foulée, Carrasso se trouait sur une frappe d'Eder (2-1, 67e). Incroyable retournement de situation au stade Pierre-Mauroy. Pas abattus, les Girondins repartaient de l'avant. Et d'une superbe volée, légèrement déviée par Junior Alonso, Ounas remettait les deux équipes à égalité (2-2, 78e). Après l'exclusion de Palmieri, averti à deux reprises, Ounas remettait ça en offrant la victoire aux Girondins d'une magnifique frappe enroulée dans la lucarne opposée (2-3, 82e). Quel but et quel scénario ! En fin de match, on était proche du quatrième but bordelais, mais c'est la barre qui repoussait la tentative de Laborde. Dans le temps additionnel, Mavuba, exclu à son tour, laissait les Lillois à neuf. Si Bordeaux est en train de devenir un sérieux client dans la course à l'Europe, le LOSC reste plus que jamais concerné par la lutte pour le maintien. Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

