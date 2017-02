PSG : Emery salue le travail de Garcia à l'OM « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 25/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après le 0-0 de l'aller, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se retrouvent demain dimanche au Vélodrome pour un match toujours très attendu. D'autant que pour Unai Emery, les Olympiens ont progressé depuis l'arrivée de Rudi Garcia sur le banc. "Je crois que c'était un Marseille différent quand il est venu à Paris. C'était le premier match de son entraîneur. La personnalité de Rudi Garcia a fait progresser l'équipe et lui a donné un esprit plus offensif, estime l'entraîneur parisien. Je crois que les deux équipes vont jouer pour gagner, surtout que Marseille sera à domicile. Le match sera plus ouvert." L'OM tentera de frapper un gros coup devant ses supporters. L'OM tentera de frapper un gros coup devant ses supporters.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+