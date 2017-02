L1 : Guingamp-Monaco, les compos

Provisoirement rejoint par Nice en tête du championnat, Monaco tentera de reprendre ses distances ce samedi (17h) à l'occasion de son déplacement à Guingamp pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, les Bretons doivent composer sans Martins-Pereira, suspendu, plus Salin, Lévêque, Sankoh et Privat, blessés. En face, Mendy et Raggi purgent leur suspension, tandis que Boschilia est blessé et Dirar non retenu. Voici les compositions des deux équipes :

Guingamp : Johnsson - Ikoko, Kerbrat, Sorbon, Marçal - Didot, Diallo, Deaux - Salibur, Briand, Coco.

Monaco : Subasic - Touré, Glik, Jemerson, Sidibé - Silva, Fabinho, Moutinho, Lemar - Falcao, Germain.