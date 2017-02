OM : Payet, Eyraud est fier de son coup « Par Romain Lantheaume - Le 25/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cet hiver, l'Olympique de Marseille a frappé fort en rapatriant l'ailier Dimitri Payet (29 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette saison) depuis West Ham pour 29,3 millions d'euros. Au départ, le tarif fixé par les Hammers se trouvait pourtant beaucoup plus élevé. La belle réduction obtenue fait la fierté du président phocéen, Jacques-Henri Eyraud. "Je crois avoir lu qu'un dirigeant de West Ham regrettait que le transfert de Payet ait eu lieu à ce prix-là et que ça avait été compliqué avec l'OM (voir ici)... C'est le jeu. Quand on a démarré sur ce dossier, les chiffres qui circulaient, c'était quoi ? 40, 50 M€", a mis en avant le dirigeant olympien ce samedi dans les colonnes de La Provence. Eyraud oublie toutefois de préciser que l'entêtement du Réunionnais à retrouver la Canebière et le bras de fer qu'il a initié ont pesé dans la balance… Eyraud oublie toutefois de préciser que l'entêtement du Réunionnais à retrouver la Canebière et le bras de fer qu'il a initié ont pesé dans la balance…

