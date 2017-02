PSG : le Clasico, Meunier annonce la couleur !

PSG : le Clasico, Meunier annonce la couleu r ! Par Romain Lantheaume - Le 25/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Accroché par Toulouse (0-0) la semaine dernière, le Paris Saint-Germain sait qu’il n’a pas le droit de lâcher de nouveaux points en route dimanche (21h) au stade Vélodrome pour le Clasico de la 27e journée de Ligue 1 contre l’Olympique de Marseille. Réputé pour son franc-parler, le latéral droit Thomas Meunier (25 ans, 15 matchs et 1 but en L1 cette saison) a affiché ses ambitions avant ce choc. "On s’attend à une partie accrochée mais, ce qui est sûr, c’est que l’on va là-bas pour gagner !, a lancé le Belge sur le site officiel du club de la capitale. Je suis vraiment excité à l’idée de vivre mon premier Clasico au Vélodrome. C’est pour l’ambiance de ces matchs que l’on joue au football. (...) Il faudra être très prudent, car je pense qu’il y a chez eux un certain engouement et une certaine motivation à l’idée d’affronter Paris." Dépossédé de sa 2e place par l’OGC Nice vendredi et toujours à 3 points du leader, Monaco, le PSG paierait cher tout résultat défavorable. Dépossédé de sa 2e place par l’OGC Nice vendredi et toujours à 3 points du leader, Monaco, le PSG paierait cher tout résultat défavorable.

