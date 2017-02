Monaco : la mise au point du clan Mbappé

Courtisé par les plus grands clubs européens, l'attaquant de l'AS Monaco, Kylian Mbappé (18 ans, 18 apparitions et 7 buts en L1 cette saison), a vu un certain nombre d'agents profiter de l'engouement à son sujet pour parler en son nom. L'entourage de la jeune pépite a donc mis les choses au clair via un communiqué publié samedi dans L'Equipe.

"L'effervescence entourant l'évolution sportive de Kylian Mbappé suscite de nombreuses prises de parole. Pour couper court à toutes les rumeurs et conserver la sérénité dans laquelle il évolue aujourd'hui, il souhaite rappeler qu'il n'est représenté pour la gestion de sa carrière que par ses parents et ses avocats, le cabinet spécialisé dans le sport Verheyden & Cognard", clarifie le texte en question.

Pour rappel, l'ASM ne compte pas céder l'ancien joueur de l'AS Bondy à moins de 60 millions d'euros ( voir la brève de 09h22 ).