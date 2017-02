Man Utd : Mourinho tente le coup Neymar !

Man Utd : Mourinho tente le coup Neyma r ! « Par Romain Lantheaume - Le 25/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L’entraîneur de Manchester United, José Mourinho, cherche décidément à frapper un grand coup l’été prochain. Alors que la piste menant à l’attaquant de l’Atletico Madrid, Antoine Griezmann, semblait jusqu’à présent la plus avancée, le quotidien Sport révèle ce samedi que le Special One a fait de Neymar (25 ans, 19 matchs et 6 buts en Liga cette saison) sa priorité pour le prochain mercato ! D’après le média, qui s’appuie sur une source proche du technicien, le Portugais a déjà pris contact avec l’ailier du FC Barcelone depuis plusieurs semaines. Mais même si MU ne manque pas de moyens, le Brésilien sera tout de même difficile à débaucher. Prolongé jusqu’en 2021 l’été dernier, l’Auriverde dispose d’une clause libératoire de 200 millions d’euros. Puis, l’ancien joueur de Santos serait-il emballé par un départ ? Il y a un an, le Blaugrana a surtout semblé profiter de l’intérêt du Paris Saint-Germain à son égard pour négocier une juteuse revalorisation… Prolongé jusqu’en 2021 l’été dernier, l’Auriverde dispose d’une clause libératoire de 200 millions d’euros. Puis, l’ancien joueur de Santos serait-il emballé par un départ ? Il y a un an, le Blaugrana a surtout semblé profiter de l’intérêt du Paris Saint-Germain à son égard pour négocier une juteuse revalorisation…

