OM : Evra plus "affamé" que les Parisiens « Par Romain Lantheaume - Le 25/02/2017 » Dimanche (21h), l'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain au stade Vélodrome pour le très attendu Clasico de la 27e journée de Ligue 1. Une chose est sûre : les hommes de Rudi Garcia ne manqueront pas de motivation, comme l'a assuré le latéral gauche Patrice Evra (35 ans, 3 matchs en L1 cette saison). "Peut-être que leur équipe est meilleure que la nôtre. Mais ils ne pourront pas être plus affamés que nous. Marseille aura plus faim que le PSG. Et si c'est le contraire, je dirai à mes coéquipiers que l'on n'a pas fait notre job, a prévenu l'international français au micro de beIN Sports. Je peux perdre un match mais si je ne donne pas tout, j'aurai honte en rentrant chez moi. Je ne veux pas vendre du rêve et dire aux supporters que l'on va gagner mais je veux dire qu'ils seront fiers de nous après la rencontre." En délicatesse avec une cuisse, le transfuge de la Juventus Turin espère bien être rétabli à temps afin de disputer son premier Clasico !

