L1 : Angers-Bastia, les compos probables

Pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, Angers accueille Bastia ce samedi (20h) au Stade Jean-Bouin. Le SCO doit faire sans ses blessés Andreu, Dickson, Capelle et Manceau, plus Letellier, Ketkeophomphone, Saihi, Pavlovic et Diedhiou, en phase de reprise. Côté corse, Squillaci, Crivelli et Leca sont à l’infirmerie. Voici la composition probable des deux équipes.

Angers : Michel – A. Bamba, Traoré, Thomas, I. Cissokho - N'Doye, Santamaria, Mangani - Pépé, Toko Ekambi, J. Bamba.

Bastia : Vincensini – A. Keita, Djiku, El-Kaoutari, Bengtsson - Cahuzac, Mostefa, Coulibaly – Oniangué, Saint-Maximin, Danic.