L1 : Guingamp-Monaco, les compos probables

Provisoirement rejoint par Nice en tête du championnat, Monaco tentera de reprendre ses distances ce samedi (17h) à l’occasion de son déplacement à Guingamp pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, les Bretons doivent composer sans Martins-Pereira, suspendu, plus Salin, Lévêque, Sankoh et Privat, blessés. En face, Mendy et Raggi purgent leur suspension, tandis que Boschilia est blessé et Dirar non retenu. Voici la composition probable des deux équipes.

Guingamp : Johnsson - Ikoko, Kerbrat, Sorbon, Marçal - Diallo, Didot, Deaux - Salibur, Briand, Coco.

Monaco : Subasic - Touré, Glik, Jemerson, Sidibé - B. Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Falcao, Germain.