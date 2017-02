Nice : Favre impressionné par Le Bihan

Absent pendant 17 mois en raison d’une fracture de fatigue au tibia, Mickaël Le Bihan (26 ans) a inscrit les deux buts de la victoire de l’OGC Nice contre Montpellier (2-1) vendredi, pour le compte de la 27e journée de championnat. Entré en jeu à la 60e minute, l’attaquant a bluffé son entraîneur Lucien Favre.

"Le Bihan entre et met ses deux buts, c'est fantastique, a lâché le Suisse au micro de beIN Sports. (...) Le premier, il faut le mettre parce qu'il se retourne très vite. Et puis le deuxième, il la pique. C'est pas mal. Il joue bien avec l'équipe, c'est ça qui est important. Il vient chercher des ballons ou il repart. Il participe au jeu. On l'a vu après 10 secondes à l'entraînement. Je ne le connaissais pas comme Frédéric Gioria (entraîneur adjoint, ndlr) mais il m'a dit que c'était un super joueur et on le voit tout de suite. Il a du talent. Mais il faut aller doucement avec lui parce qu'il revient de très loin."

Privé d’Alassane Pléa jusqu’à la fin de la saison, le coach des Aiglons ne prendra pas le moindre risque avec l’ancien Havrais.