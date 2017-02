Montpellier : Boudebouz encore en colère !

Montpellier : Boudebouz encore en colèr e ! « Par Romain Lantheaume - Le 24/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Renversé par l'OGC Nice (1-2) vendredi à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1, Montpellier a encore lâché des points après avoir ouvert le score. De quoi inciter le milieu de terrain héraultais Ryad Boudebouz (27 ans, 22 matchs et 8 buts en L1 cette saison) à pousser un nouveau coup de gueule. "Ce soir, je suis énervé parce qu'on doit absolument gagner ce match parce que la manière on l'a mise, a pesté l'ancien Sochalien au micro de Canal+. On gagne, on domine le sujet en première mi-temps, on revient en deuxième, on recule de dix mètres comme à notre habitude et on subit toute la deuxième. Comment veut-on gagner un match si on subit à chaque fois ? On avait la main sur le match et voilà…" Difficile de donner tort à l'Algérien, le MHSC perd bien trop de points après avoir mené au score… Difficile de donner tort à l'Algérien, le MHSC perd bien trop de points après avoir mené au score…

