Nice : Le Bihan revient de loin Par Romain Lantheaume - Le 24/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Sorti du banc à l’heure de jeu, l’attaquant Mickaël Le Bihan (26 ans, 1 apparition et 2 buts en L1 cette saison) a signé un doublé et permis à l’OGC Nice de renverser Montpellier 2-1 vendredi à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Eloigné des terrains depuis 17 mois, l’ancien Havrais se trouvait forcément aux anges après ce retour fracassant. "C’est fou. Hier on s’est entraîné ici et c’est vrai que je me suis rendu compte que je revenais de très loin. Etre dans le groupe, déjà, j’étais très heureux, donc rentrer ce soir, c’était déjà très beau, alors marquer… C’est magnifique, a savouré l’Aiglon au micro de Canal+. Quand on est arrêté 17 mois, on pense à tout, ça a été difficile, mais maintenant c’est du passé, je suis revenu, je me sens bien et je suis très content." Avec l’absence jusqu’en fin de saison d’Alassane Pléa, pour qui le héros du jour a eu une pensée, le Niçois dispose peut-être d’une carte à jouer. Avec l’absence jusqu’en fin de saison d’Alassane Pléa, pour qui le héros du jour a eu une pensée, le Niçois dispose peut-être d’une carte à jouer.

